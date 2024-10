Screening del tumore al colon-retto, nuovo servizio semplificato per i cittadini della provincia di Chieti (Di venerdì 18 ottobre 2024) iniziativa della Asl per rendere più semplice per i cittadini della provincia di Chieti partecipare allo Screening del tumore al colon-retto, che permette di individuare eventuali lesioni in una fase iniziale, quando sono più piccole e facili da trattare, aumentando le possibilità di una Chietitoday.it - Screening del tumore al colon-retto, nuovo servizio semplificato per i cittadini della provincia di Chieti Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) iniziativaAsl per rendere più semplice per idipartecipare allodelal, che permette di individuare eventuali lesioni in una fase iniziale, quando sono più piccole e facili da trattare, aumentando le possibilità di una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tumore del polmone : Ieo di Milano offre 1000 screening gratis - E' un esame veloce (5-10 secondi), con bassa esposizione alle radiazioni (inferiori a 1 millisievert, che corrisponde mediamente alle radiazioni naturali a cui è esposto chi vive in Italia per circa 4 mesi) e senza mezzo di contrasto, che permette di identificare noduli polmonari di piccole dimensioni (nell'ordine di millimetri) e intervenire con chirurgia o terapia mirata in una fase iniziale ... (Ilgiorno.it)

Ottobre Rosa : screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno - La campagna ha proprio l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul tumore al seno e sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della. . Proseguono le iniziative su tutto il territorio provinciale nell’ambito dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. (Latinatoday.it)

Ottobre rosa - il mese della prevenzione del tumore al seno : al via tutte le iniziative di screening - Anche quest’anno, per l’Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno, l’UOC Centro Gestionale Screening dell’ASP di Messina, in collaborazione con l’UOS Screening Mammografico, organizza diverse attività per promuovere la cultura della prevenzione, durante le quali verrà posta... (Messinatoday.it)