Scorta per la pm Giorgia Righi dopo le minacce social | il caso Salvini infiamma il dibattito

La Procura di Palermo ha sottolineato la gravità delle minacce ricevute dalla pm Giorgia Righi, a seguito della richiesta di condanna nei confronti di Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Questo episodio riaccende il dibattito sulle questioni legate all'immigrazione e sulla sicurezza degli operatori della giustizia, sotto pressione a fronte di manifestazioni di violenza online. La situazione si complica ulteriormente in un contesto già complesso, dove le posizioni politiche si scontrano con le decisioni giudiziarie. La richiesta di condanna contro Matteo Salvini Il processo che ha visto coinvolto l'ex ministro dell'Interno è giunto a un punto cruciale dopo la richiesta di condanna avanzata dalla Procura di Palermo.

**Open arms : minacce sui social e intimidazioni - assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi** - I pm avevano chiesto 6 anni di carcere per Matteo Salvini per avere illegittimamente vietato lo sbarco a Lampedusa a 147 migranti soccorsi in mare dalla nave della Ong spagnola. . Palermo, 18 ott. La campagna diffamatoria sui social e le lettere intimidatorie erano arrivate a settembre dopo la requisitoria al processo Open Arms. (Liberoquotidiano.it)