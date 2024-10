Schianto mortale sull'A24, un 24enne di Avezzano perde la vita [FOTO] (Di venerdì 18 ottobre 2024) Era alla guida della sua Hyundai Getz sull'autostrada A24 in direzione Roma, quando all'altezza di Tagliacozzo ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi per un centinaio di metri e finendo poi in una scarpata.L'automobilista, un 24enne di Avezzano, è stato immediatamente soccorso e Chietitoday.it - Schianto mortale sull'A24, un 24enne di Avezzano perde la vita [FOTO] Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Era alla guida della sua Hyundai Getz'autostrada A24 in direzione Roma, quando all'altezza di Tagliacozzo ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi per un centinaio di metri e finendo poi in una scarpata.L'automobilista, undi, è stato immediatamente soccorso e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Schianto in moto contro il guard rail : 24enne in terapia intensiva - 50: a dare l'allarme. . . Mancavano pochi minuti a mezzanotte quando, lungo la Tangenziale di Treviso in direzione Silea, un giovane di 26anni e una 24enne entrambi in sella a una moto Suzuki 500 hanno perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail. Lo schianto è avvenuto intorno alle 23. (Trevisotoday.it)

Enna - schianto e auto in fiamme : muore un 24enne - Mentre due dei ragazzi a bordo sono riusciti a uscire dall’auto in fiamme e mettersi in salvo, il 24enne è rimasto intrappolato all’interno del veicolo e non ha avuto scampo. Tragedia a Pergusa, frazione di Enna, dove un grave incidente stradale ha provocato la morte di un giovane di 24 anni. . L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per domare l’incendio che aveva avvolto ... (Thesocialpost.it)

Schianto e auto in fiamme - morto 24enne a Enna - Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vettura per cause ancora da accertare, si è schiantata contro la recinzione dell'autodromo e ha preso fuoco. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al ... (Webmagazine24.it)