Riccardo scomparso nel nulla al Furlo appello della madre | Torna a casa Si risolve tutto Il caso finisce su Chi l' ha visto?

Riccardo Branchini scomparso nel nulla, appello della madre: «Torna a casa. Si risolve tutto». Il caso finisce su Chi l'ha visto? - ACQUALAGNA - S’infittisce il mistero sulla scomparsa del giovane Riccardo Branchini. Anche nella giornata di ieri le ricerche sono continuate in modo incessante, senza tralasciare nulla ... (ilmessaggero.it)