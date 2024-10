Red Bull ha ammesso di modificare le auto di nascosto con un trucco: nuovo scandalo in Formula 1 (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Red Bull avrebbe ideato il meccanismo in grado di modificare l'altezza delle monoposto di Formula 1 in regime di parco chiuso. Ad ammetterlo sarebbe stato un portavoce del team anglo-austriaco. Fanpage.it - Red Bull ha ammesso di modificare le auto di nascosto con un trucco: nuovo scandalo in Formula 1 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Redavrebbe ideato il meccanismo in grado dil'altezza delle monoposto di1 in regime di parco chiuso. Ad ammetterlo sarebbe stato un portavoce del team anglo-austriaco.

