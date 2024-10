Rapina su un bus di Milano: arrestati un 18enne e una donna ricercata per furto da 100 mila euro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A milano, un episodio di Rapina su un mezzo pubblico ha assunto toni inaspettati. Durante un viaggio sulla linea 70, un 18enne egiziano ha sottratto una catenina dal collo di una donna di 29 anni. Ma la situazione si è complicata quando è emerso che la vittima era, a sua insaputa, ricercata dalla polizia. Entrambi sono stati arrestati, illuminando una travagliata vicenda di crimine e giustizia. Dinamica dell’accaduto: il bus della linea 70 L’incidente si è verificato nel pomeriggio nel quartiere di via Pellegrino Rossi, una zona notoriamente frequentata della periferia nord di milano. Mentre il bus della linea 70 trasportava diversi passeggeri, un 18enne, di origine egiziana e già noto alle forze dell’ordine, ha avvicinato una donna e le ha strappato una catenina dal collo. Gaeta.it - Rapina su un bus di Milano: arrestati un 18enne e una donna ricercata per furto da 100 mila euro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, un episodio disu un mezzo pubblico ha assunto toni inaspettati. Durante un viaggio sulla linea 70, unegiziano ha sottratto una catenina dal collo di unadi 29 anni. Ma la situazione si è complicata quando è emerso che la vittima era, a sua insaputa,dalla polizia. Entrambi sono stati, illuminando una travagliata vicenda di crimine e giustizia. Dinamica dell’accaduto: il bus della linea 70 L’incidente si è verificato nel pomeriggio nel quartiere di via Pellegrino Rossi, una zona notoriamente frequentata della periferia nord di. Mentre il bus della linea 70 trasportava diversi passeggeri, un, di origine egiziana e già noto alle forze dell’ordine, ha avvicinato unae le ha strappato una catenina dal collo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio a Milano - Eros Di Ronza ucciso davanti al bar durante la rapina : il video dell'aggressione - Spuntano le immagini dell'omicidio di Eros Di Ronza. Il 37enne è stato ucciso mentre tentava un furto in un bar della periferia sud di Milano. (Notizie.virgilio.it)

La ladra da 100mila euro rapinata sul bus a Milano : finisce in carcere anche lei - In manette il suo rapinatore. In manette lei. Doppio arresto giovedì pomeriggio a Milano, dove un 18enne, cittadino egiziano, è stato fermato dopo aver scippato la collanina in oro a una donna di 29 anni, poi risultata ricercata per un furto da 100mila euro. A bloccare i due sono stati i... (Milanotoday.it)

Milano - il rapinatore deruba la ladra : entrambi finiscono in carcere - Il primo strappa una catenina d'oro dal collo della seconda, che all'arrivo della polizia si ritrova a sua volta in manette per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La sequenza paradossale è andata in scena nella prima serata di giovedì 17 ottobre in via Pellegrino Rossi, in zona Affori: i due arrestati sono un diciottenne egiziano e una ventinovenne di origine rom, portati entrambi a ... (Ilgiorno.it)