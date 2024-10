Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono lasciati: l’annuncio spiazzante di lei (Di venerdì 18 ottobre 2024) La storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto è giunta al termine. A dare l’annuncio è stata direttamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la quale ha pubblicato una Instagram Storie che ha lasciato tutti spiazzati. Ecco cosa è successo. l’annuncio di Raffaella Scuotto sulla fine della storia con Brando Ephrikian Erano settimane che si vociferava sul web di una possibile crisi tra Brando e Raffaella. Nello specifico, erano trapelate indiscrezioni secondo le quali sembrava che il ragazzo avesse tradito la sua compagna. Ad intervenire sulla faccenda sono stati i diretti interessati che, uno per volta, hanno provveduto a smentire tutte le insinuazioni trapelate. Adesso, invece, è arrivata la batosta. Tutto.tv - Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono lasciati: l’annuncio spiazzante di lei Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) La storia d’amore traè giunta al termine. A dareè stata direttamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la quale ha pubblicato una Instagram Storie che ha lasciato tutti spiazzati. Ecco cosa è successo.disulla fine della storia conErano settimane che si vociferava sul web di una possibile crisi tra. Nello specifico, erano trapelate indiscrezioni secondo le quali sembrava che il ragazzo avesse tradito la sua compagna. Ad intervenire sulla faccendastati i diretti interessati che, uno per volta, hanno provveduto a smentire tutte le insinuazioni trapelate. Adesso, invece, è arrivata la batosta.

