Ginnastica artistica World Cup Osijek | Casali in finale a parallele e sbarra Bartolini promosso al volteggio

Dopo una prima giornata senza finali di specialità conquistate, gli italiani in gara alla Gradski Vrt Arena di, in Croazia, sede della quarta tappa dellaCup dihanno battuto un colpo. Anzi tre: Lorenzo Minhstacca il pass a, mentre Nicolasi gode la qualificazione a. Niente da fare invece per Yumin Abbadini, che resta a secco. Nella femminile, non ci sono italiane in gara in quanto impegnate nel torneo internazionale “Trofeo Città di Jesolo” in programma proprio questo weekend e trasmesso su Sportface TV.Una bella soddisfazione per, primo europeo a staccare il pass nei due attrezzi che lo hanno visto in gara quest’oggi. Allal’azzurro trova un punteggio di 13.266 (D 5.0; E 8.266) che gli permette di piazzarsi in ottava posizione, l’ultima utile per la qualificazione all’ultimo atto.