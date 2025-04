Salviamo la nostra Terra il villaggio a Villa Borghese

Villa Borghese, a Roma, fino a domenica, è il palcoscenico della più grande manifestazione ambientale d'Italia: Il Villaggio per la Terra. Servizio di Alessio Orlandi

Salviamo la nostra Terra, il villaggio a Villa Borghese.

Celebra la primavera al Villaggio per la Terra - Il Villaggio per la Terra finalizzerà domenica 13 aprile con la Marcia per la Terra, che partirà alle 10:30 dalla terrazza del Pincio e che darà via ad una lunga serie di esibizioni artistiche e ... (cittanuova.it)

Sostenibilità, Bilotta (Inps): "Con orgoglio al Villaggio per la Terra, in linea con nostri principi" - (Adnkronos) - “Inps partecipa all’iniziativa del Villaggio per la Terra perché è in linea con i principi e con i valori istituzionali. Siamo qui per promuovere e testimoniare la cultura ... (msn.com)