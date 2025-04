2anews.it - La Fondazione Pietà de’ Turchini, presenta la Missa di Requiem di Domenico Sarro

Leggi su 2anews.it

didi: 11 aprile 2025 ore 17.30 Cappella Palatina della Reggia di Caserta, per Specchi di Musica: Università e Città in armonia in coproduzione con Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e il 12 aprile 2025, ore 19.00 Chiesa di Santa Caterina da Siena. Lade’, nell’ambito della stagione musicale 2024/25 Tengo Genio, .