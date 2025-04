Gli artigiani siciliani all' Expo di Osaka Tamajo | Vetrina internazionale per le nostre imprese

Valorizzare e promuovere le eccellenze dell'artigianato siciliano sui mercati internazionali. Con questo obiettivo, la Regione Siciliana intensifica la propria strategia di sostegno all'Export, puntando sulla prestigiosa Vetrina dell'Expo 2025 di Osaka. Oggi, l'assessore regionale alle Attività.

Gli artigiani siciliani all’Expo di Osaka, Tamajo: “Vetrina internazionale per le nostre imprese” - L’esposizione universale, che si terrà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 sull’isola artificiale di Yumeshima, avrà come tema centrale “Progettare la società futura per le nostre vite” e rappresenterà ... (blogsicilia.it)

