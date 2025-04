Notizie.com - Fan di Grey’s Anatomy in lacrime: Eric Dane svela la sua battaglia segreta

L’annuncio è giunto come un fulmine a ciel sereno, ed ha provocato un coro di reazioni e vicinanza in tutto il mondo del cinema amano.Fan diinla sua(ANSA FOTO) – Notizie.comL’attoreè malato di Sla. A rivelarlo è stato proprio in queste ore lui stesso. Famoso in Italia per i ruoli del dottor Mark Sloan ine di Jason Dean in Streghe,ha chiesto riservatezza per affrontare la malattia.La Sclerosi laterale amiotrofica è una patologia neurodegenerativa progressiva, e comporta una riduzione e una contrazione dei muscoli del corpo. La malattia colpisce infatti le cellule nervose responsabili del movimento dei muscoli volontari. Purtroppo è attualmente incurabile e progressiva, ma esistono trattamenti per rallentarla e migliorarne i sintomi.