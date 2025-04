Condannato a sei anni l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci per la strage del bus ad Avellino

anni di reclusione per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, coinvolto nel procedimento per la tragedia avvenuta il 28 luglio 2013, quando un autobus precipitò dal viadotto Acqualonga, nel territorio di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. L’incidente costò la vita a 40 persone. Castellucci è stato riconosciuto colpevole di disastro colposo e omicidio colposo. Dopo la decisione dei giudici, la sentenza diventa esecutiva e si attende l’imminente esecuzione della pena, con il manager che, secondo quanto riferito dai suoi difensori, sarebbe pronto a consegnarsi alle autorità. La Suprema Corte ha inoltre confermato le pene per gli altri imputati, respingendo tutti i ricorsi.Articolo completo: Condannato a sei anni l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci per la strage del bus ad Avellino dal blog Lettera43 Lettera43.it - Condannato a sei anni l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci per la strage del bus ad Avellino Leggi su Lettera43.it La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a seidi reclusione per Giov, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, coinvolto nel procedimento per la tragedia avvenuta il 28 luglio 2013, quando un autobus precipitò dal viadotto Acqualonga, nel territorio di Monteforte Irpino, in provincia di. L’incidente costò la vita a 40 persone.è stato riconosciuto colpevole di disastro colposo e omicidio colposo. Dopo la decisione dei giudici, la sentenza diventa esecutiva e si attende l’imminente esecuzione della pena, con il manager che, secondo quanto riferito dai suoi difensori, sarebbe pronto a consegnarsi alle autorità. La Suprema Corte ha inoltre confermato le pene per gli altri imputati, respingendo tutti i ricorsi.Articolo completo:a seiad diGiovper ladel bus addal blog Lettera43

La Cassazione ha confermato la condanna a sei anni per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Castellucci condannato a 6 anni, il comitato dei parenti delle vittime del Morandi: “Il vaso di Pandora si è aperto”. Avellino, strage bus di quaranta morti: condannato ex ad Aspi a sei anni. Avellino, strage bus: condanna definitiva a 6 anni per ex ad Aspi Castellucci. Avellino, strage del bus con 40 morti: definitiva la condanna a 6 anni per l'ex ad di Aspi Castellucci. «Pront. Strage bus di Avellino, definitiva la condanna a 6 anni per l'ex ad di Aspi. Ne parlano su altre fonti

La Cassazione ha confermato la condanna a sei anni per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci - Venerdì la Corte di Cassazione ha confermato la condanna in appello a sei anni di reclusione per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci: era accusato di disastro ... (ilpost.it)

Giovane condannato a 9 anni per violenza sessuale di gruppo, il pm aveva chiesto 6 anni - Per la stessa vicenda è già stato condannato in primo grado il calciatore della Reggiana Manolo Portanova e suo zio (ANSA) ... (ansa.it)

Terni, detenuto 50enne condannato a sei anni per violenza sessuale su un compagno di cella - TERNI - Sei anni e un mese di carcere con la pesante accusa di aver violentato e poi minacciato un altro detenuto, un trentenne di origini brasiliane, che sarebbe stato anche spinto giù per ... (ilmessaggero.it)