Spazionapoli.it - Sorpresa per i napoletani, l’iniziativa di De Laurentiis è speciale: succederà a fine stagione

Leggi su Spazionapoli.it

Arriva la rivelazione in diretta in merito a unache il presidente della SSC Napoli, Aurelio De, avrebbe in serbo al termine dellain corso.Sette partite e ventuno punti in palio per rincorrere l’Inter. O, per meglio dire, il sogno: quello, magari, di poter mettere le mani sullo Scudetto. Il Napoli, ora, è distante tre punti e servirà dare il massimo per fare in modo che quel sogno possa divenire realtà. Il destino, ovviamente, non è nelle mani totalmente della squadra di Antonio Conte, chiamati a raccogliere quanti più punti possibili in questa fase finale e decisiva della.Un pensiero, però, è rivolto anche al futuro, con il calciomercato che già tiene banco all’ombra del Vesuvio. Con la speranza, ovviamente, che l’annata in corso possa essere storica, alla portata di quella del 2023-2024,in cui il Napoli ha portato a casa il suo terzo Scudetto della propria storia.