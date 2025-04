Lotta Europei Bratislava | Sotnikov ripescato nei 130 kg della greco-romana

Bratislava, in Slovacchia, proseguono i Campionati Europei Senior di Lotta. La giornata odierna ha aperto le danze alle gare di Lotta greco-romana, disciplina che sarà protagonista anche dei prossimi giorni. L’Italia ha visto in gara un solo atleta azzurro: Danila Sotnikov, che vanta un palmares di rilievo in campo continentale, con un bronzo ottenuto nella rassegna del 2024 e un argento risalente agli Europei 2022. L’italiano, in gara nella categoria dei 130 kg, ha debuttato contro il finlandese Konsta Maeenpaeae, vincendo con un netto 5-1. Sotnikov si è fermato ai quarti di finale, con l’ostico russo Sergei Semenov che ha avuto la meglio con un deciso 4-0. Semenov ha raggiunto la finale oro, permettendo al Lottatore azzurro di accedere ai ripescaggi e tornare in gara.Sotnikov tornerà dunque in azione domani mattina. Leggi su Sportface.it , in Slovacchia, proseguono i CampionatiSenior di. La giornata odierna ha aperto le danze alle gare di, disciplina che sarà protagonista anche dei prossimi giorni. L’Italia ha visto in gara un solo atleta azzurro: Danila, che vanta un palmares di rilievo in campo continentale, con un bronzo ottenuto nella rassegna del 2024 e un argento risalente agli2022. L’italiano, in gara nella categoria dei 130 kg, ha debuttato contro il finlandese Konsta Maeenpaeae, vincendo con un netto 5-1.si è fermato ai quarti di finale, con l’ostico russo Sergei Semenov che ha avuto la meglio con un deciso 4-0. Semenov ha raggiunto la finale oro, permettendo altore azzurro di accedere ai ripescaggi e tornare in gara.tornerà dunque in azione domani mattina.

Europei: Sotnikov ai ripescaggi, domani ancora greco romana. Lotta, cresce l'attesa per i campionati europei di Bratislava. Europei di Lotta, a Bratislava è tutto pronto: gli Azzurri a caccia delle medaglie. Lotta, a Bratislava gli Europei Senior: la squadra azzurra e il calendario. Al via i Campionati Europei di Lotta Senior a Bratislava. Europei lotta: l'azzurra Russo conquista il bronzo a Bratislava. Ne parlano su altre fonti

Europei lotta: l'azzurra Russo conquista il bronzo a Bratislava - Aurora Russo ha conquistato la medaglia di bronzo nella lotta libera ai campionati europei in corso a Bratislava. (ANSA) ... (ansa.it)

Lotta, tutto pronto a Bratislava per i Campionati Europei 2025: sono dodici gli azzurri al via - Tutto è pronto per l’inizio dei Campionati Europei 2025 di lotta, che si terranno in Slovacchia, a Bratislava da lunedì 7 a domenica ... un bottino di tre medaglie di bronzo grazie a Danila Sotnikov, ... (sportface.it)

Lotta, cresce l'attesa per i campionati europei di Bratislava - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)