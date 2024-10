Radio Time, 36 anni in musica: la presentazione del palinsesto al Politeama (Di venerdì 18 ottobre 2024) Radio Time apre le porte alla città con un private party unico di presentazione del palinsesto e della nuova linea editoriale. Ospiti le istituzioni, i clienti storici e le realtà imprenditoriali di spicco della città e non solo. Appuntamento lunedì 21 ottobre, a partire dalle 18.00, con la Palermotoday.it - Radio Time, 36 anni in musica: la presentazione del palinsesto al Politeama Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)apre le porte alla città con un private party unico didele della nuova linea editoriale. Ospiti le istituzioni, i clienti storici e le realtà imprenditoriali di spicco della città e non solo. Appuntamento lunedì 21 ottobre, a partire dalle 18.00, con la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La poetessa Caterina Tisselli ospite negli studi radiofonici di "Story time" di Radio Canale Italia - . La poetessa Caterina Tisselli, dopo essere stata ospite alla trasmissione "Cantando e Ballando" di Canale Italia (Padova) dove ha declamato la sua poesia "Donna", diventata una canzone ad opera del cantautore Valentino Pero di Gatteo, è stata invitata anche presso gli studi radiofonici di "Story. (Cesenatoday.it)

Centenario della Radio - sfide e opportunità nel futuro digitale e multimediale - it, prodotto da Comunicare Digitale Media Partner: Digital-News. it. Questi argomenti sono stati trattati nel Tech Talk "Speciale Radio Prominence" organizzato da Comunicare Digitale / Dime Comunicaciones, trasmesso in diretta streaming martedì 1 Ottobre 2024 alle 12, dal suo media partner Digital-News. (Digital-news.it)

Milano : procura chiede immediato per speaker radio - identificate altre vittime - Le contestazioni – a far scattare l’inchiesta è stata la madre di una presunta vittima – vanno da fine settembre del 2021 fino al maggio scorso. Rispetto all’imputazione originale del pm Giovanni Tarzia, il giovane – si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere negli interrogatori – dovrà rispondere di altri due capi: gli approfondimenti investigativi hanno permesso infatti di identificare ... (Calcioweb.eu)