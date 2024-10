Sport.periodicodaily.com - Quarta giornata Basket Eurolega 2024/25: Milano si butta via, Zalgiris vince e ringrazia

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Beffa clamorosa per l’Olimpiache, nella/25, cede incredibilmente nel finale contro lo(85-82) dopo aver dominato per tre quarti di gara toccando anche un vantaggio di trenta punti. Per la squadra di Messina è il terzo ko continentale, il secondo consecutivo, in quattro partite./25: OLIMPIA82-85 Doccia fredda perche si lascia sfuggire una vittoria che sembrava in tasca. Partono meglio gli ospiti che si portano subito sul 5-0, ma i meneghini sono in serata e ristabiliscono subito l’equilibrio per poi chiudere avanti il primo quarto sul 24-17. Nel secondo quarto, l’Olimpia accelera ancora con Mirotic e Shields che portano la squadra all’intervallo lungo avanti di 18 punti.