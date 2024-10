Calciomercato.it - Pulisic certezza, Leao no: così Fonseca cambia il Milan

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le ultime di formazione con Paulopronto a mettere in campo una formazione diversa dal solito: ecco le scelte del portoghese E’ un Paulocarico quello che si è presentato in conferenza stampa aello. Il tecnico portoghese è ancora arrabbiato per quanto successo a Firenze ed è pronto are il suo(LaPresse) – Calciomercato.itDi certo non ci sarà Theo Hernandez, che salterà la sua prima partita per squalifica. Al posto del francesesi scalda Filippo Terracciano, anche se Jimenez spera ancora di giocare. La difesa, davanti a Mike Maignan, sarà dunque completata da Emerson Royal, Matteo Gabbia e verosimilmente da Pavlovic. Il serbo è pronto a sostituire Fikayo Tomori, uno dei ‘puniti’ post Fiorentina. L’altro, salvo cambi di programmi, sarà Tammy Abraham. In avantici sarà Alvaro Morata a guidare il reparto offensivo.