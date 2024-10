Processo Open Arms, oggi Salvini in aula per l’arringa della difesa: che cosa rischia il ministro (Di venerdì 18 ottobre 2024) oggi si tiene l'udienza per il Processo Open Arms in cui Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave dell'ong spagnola. Per i fatti la Procura di Palermo ha chiesto 6 anni di carcere per il ministro, che ieri sera, durante una diretta social ha ribadito di "aver fatto il suo dovere e di non avere paura" Fanpage.it - Processo Open Arms, oggi Salvini in aula per l’arringa della difesa: che cosa rischia il ministro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)si tiene l'udienza per ilin cuiè accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti a bordonave dell'ong spagnola. Per i fatti la Procura di Palermo ha chiesto 6 anni di carcere per il, che ieri sera, durante una diretta social ha ribadito di "aver fatto il suo dovere e di non avere paura"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Processo Open Arms - la legale di Salvini : “Colpa dell’ong se i migranti non sbarcarono” - Con loro una nutrita schiera di parlamentari della Lega, che hanno indossato una maglia recante la scritta: "Colpevole di aver difeso l'Italia, io sto con Salvini". In aggiornamento . Si trattava di parlare di disagio, di compilare un modulo di 5 righe”. Palermo, 18 ottobre 2024 – "Assolvete Salvini perché il fatto non sussiste”: è la richiesta formulata dalla difesa del vicepremier ... (Quotidiano.net)

Processo Open Arms - Bongiorno chiede l’assoluzione di Salvini : «Senza confini regnerebbe il caos». Ecco com’è andata l’arringa difensiva - Se non ci fossero regnerebbe il caos», conclude l’avvocata. Intanto, il comitato per l’ordine e la sicurezza di Palermo, dopo le minacce ricevute sui social, ha assegnato la tutela alla pm del processo Giorgia Righi. E allora la lettera che Conte scrive al Corriere della Sera nel 2019, in piena crisi di governo e col caso Open Arms aperto, non è un modo per mollare Salvini. (Open.online)

Processo Open Arms - nell’aula bunker l’arringa della difesa di Salvini. In piazza a Palermo anche Giorgetti e Valditara - Fu l’allora procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, (lo stesso pm del caso Diciotti) a ordinare lo sbarco d’urgenza delle persone, bloccate a bordo per 20 giorni, dopo un’ispezione della nave, durante la quale rilevò una situazione di emergenza sanitaria che lo spinse ad aprire un fascicolo. La barca era integra, non c’era alcun distress e i motori funzionavano». (Open.online)