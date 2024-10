Pd-Sinistra ai minimi dal voto di giugno. E Meloni veleggia verso il 30% (Di venerdì 18 ottobre 2024) I Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni veleggiano verso il 30 per cento, il tonfo del Partito democratico di Elly Schlein fa pari con il balzo del Movimento 5 Stelle. Sono questi alcuni degli aspetti più rilevanti della Supermedia dei sondaggi Agi/YouTrend di questa settimana che integra le più recenti rilevazioni degli istituti demoscopici. Qualche dato: ottimo stato di salute di FdI, non lontano dal 30% - il centrodestra nel complesso rimane stabile - mentre il Pd scende sotto il 23%. Salto in avanti (+0,6%) il Movimento 5 stelle, unica forza di opposizione a crescere nelle ultime due settimane. Il centroSinistra "ristretto'", invece, cioè nella configurazione Pd-Avs-+Eu, "fa segnare il suo valore minimo dalle Europee di giugno". Iltempo.it - Pd-Sinistra ai minimi dal voto di giugno. E Meloni veleggia verso il 30% Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) I Fratelli d'Italia di Giorgianoil 30 per cento, il tonfo del Partito democratico di Elly Schlein fa pari con il balzo del Movimento 5 Stelle. Sono questi alcuni degli aspetti più rilevanti della Supermedia dei sondaggi Agi/YouTrend di questa settimana che integra le più recenti rilevazioni degli istituti demoscopici. Qualche dato: ottimo stato di salute di FdI, non lontano dal 30% - il centrodestra nel complesso rimane stabile - mentre il Pd scende sotto il 23%. Salto in avanti (+0,6%) il Movimento 5 stelle, unica forza di opposizione a crescere nelle ultime due settimane. Il centro"ristretto'", invece, cioè nella configurazione Pd-Avs-+Eu, "fa segnare il suo valore minimo dalle Europee di".

