Pattugliamenti congiunti sul Ceresio

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli addestramenti teorici e pratici sono iniziati ora, per un progetto che sarà operativo il prossimo anno: Italia e Svizzera svolgerannosui Laghi di Lugano e Maggiore, nell’ottica di potenziare i controlli frontalieri e aumentare la sicurezza delle zone di confine. L’intesa tecnica per mettere in campo le pattuglie navali, è stata sottoscritta la scorsa estate dal Servizio interforze per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’Interno italiano, e dall’omologo organismo elvetico. Aiprenderanno parte, per l’Italia, le unità navali del Roan, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Como, dei Carabinieri e della Polizia di Stato, mentre per la parte svizzera saranno impiegate le motovedette della Polizia cantonale ticinese.