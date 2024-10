Liberoquotidiano.it - Pagamenti, Fatarella (PagoPa): "Online o con carta, oggi per noi 59% è digitale"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Cernobbio, 18 ott.(Adnkronos) - "Abbiamo contribuito all'accompagnamento degli utenti verso il, la dimostrazione sta nel fatto cheil 59% dei: un 59 per cento difatto direttamente sul canalefatti conpresso sportelli fisici". Lo ha sottolineato Maurizio, direttore generale dia margine della conferenza ComoLake 2024 in corso a Cernobbio. Sul palco dell'iniziativaha sottolineato che "dalla nascita della piattaformaha gestito 1,4 miliardi di transazioni per un controvalore di 280 miliardi di euro: complessivamente - ha aggiunto - 48 milioni di pagatori tra cittadini e imprese si servono della piattaforma per regolare l'impegno verso 22 mila enti.