Gaeta.it - Operazione dei Carabinieri a Zodiaco: arresti e lotta contro l’illegalità nel territorio

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito di un’azione concertata per il potenziamento della sicurezza nel quartieredi Anzio, idella Compagnia locale hanno condotto un’importante, messa in atto per contrastare e prevenire le attività illecite. Questa iniziativa ha portato a risultati significativi, tra cuie denunce, nel tentativo di ripristinare la legalità in un’area che mostra segnali di degrado e illegalità.e operazioni dillo nel quartiereL’condotta daiha visto la partecipazione di un ampio contingente di militari, ben coordinato nelle attività dillo del. Tra i risultati più rilevanti si segnala l’arresto di due individui, i cui profili sono già noti alle forze dell’ordine per vari precedenti.