Operazione dei Carabinieri a Secondigliano: arrestata coppia con arsenale e furto impressionante (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un'importante Operazione avvenuta nel quartiere di Secondigliano, i Carabinieri hanno smantellato un'organizzazione criminale attiva nella zona, arrestando una coppia e sequestrando attrezzature pericolose e beni di valore. L'Operazione ha rivelato un arsenale di armi e un gran numero di dispositivi elettronici rubati, gettando luce su attività criminose di vasta portata. arsenale sorprendente in una perquisizione domiciliare I Carabinieri, durante una perquisizione programmata presso l'abitazione dei sospetti, hanno fatto un'importante scoperta. All'interno dell'appartamento, sono state trovate tre pistole, tra cui una "penna pistola", un'arma altamente sofisticata capace di sparare colpi letali con una discrezione preoccupante.

