Operazione Antimafia nel salernitano: 2 arresti per usura ed estorsione con modalità mafiose (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelle prime ore di oggi, 18 ottobre 2024, la Polizia di Stato di Salerno, ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno, in accoglimento delle richieste presentate da questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due soggetti, attualmente detenuti, già condannati in via definitiva per associazione mafiosa, uno dei quali già appartenente ad un clan camorristico attivo nei comuni di Bellizzi, Montecorvino Rovella, Battipaglia e zone limitrofe. La ricostruzione Con riferimento a quanto detto nel comunicato stampa, secondo la ricostruzione accusatoria, confermata dal giudice per le indagini preliminari, i due indagati, nonostante fossero già sottoposti a sorveglianza, hanno continuato a commettere reati. Zon.it - Operazione Antimafia nel salernitano: 2 arresti per usura ed estorsione con modalità mafiose Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelle prime ore di oggi, 18 ottobre 2024, la Polizia di Stato di Salerno, ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno, in accoglimento delle richieste presentate da questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale, nei confronti di due soggetti, attualmente detenuti, già condannati in via definitiva per associazione mafiosa, uno dei quali già appartenente ad un clan camorristico attivo nei comuni di Bellizzi, Montecorvino Rovella, Battipaglia e zone limitrofe. La ricostruzione Con riferimento a quanto detto nel comunicato stampa, secondo la ricostruzione accusatoria, confermata dal giudice per le indagini preliminari, i due indagati, nonostante fossero già sottoposti a sorveglianza, hanno continuato a commettere reati.

