Omicidio Marco Vannini, all'asta la villetta dove avvenne il delitto

È finita all'asta giudiziaria la villetta di Ladispoli, di proprietà della famiglia Ciontoli dove a maggio del 2015 avvenne l'Omicidio di Marco Vannini, per cui Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni di carcere per Omicidio volontario insieme alla moglie e i figli per concorso anomalo in

Omicidio Marco Vannini : la villa dei Ciontoli finisce all’asta - Dentro le foto, a corredo, dal salotto, fino al bagno luogo in cui Marco fu colpito. Proprio davanti a quell’edificio nel 2018 il Comune di Ladispoli realizzò una targa in ricordo di Marco: «Chi diceva di amarti ti ha lasciato morire, ma nessuno farà mai morire il nostro amore per te, mamma e papà». (Open.online)