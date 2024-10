Obbligo di firma per il nipote del capoclan (Di venerdì 18 ottobre 2024) Obbligo di firma per Ivano Belforte, 21enne di Marcianise e nipote dei capiclan dei Mazzacane Domenico e Salvatore.Lo ha deciso il gip Alessia Stadio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto l'istanza dei difensori e annullato l'accusa di rapina nei suoi confronti e nei Casertanews.it - Obbligo di firma per il nipote del capoclan Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)diper Ivano Belforte, 21enne di Marcianise edei capiclan dei Mazzacane Domenico e Salvatore.Lo ha deciso il gip Alessia Stadio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto l'istanza dei difensori e annullato l'accusa di rapina nei suoi confronti e nei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vende eroina vicino a parchi e scuole : scatta il Dacur con obbligo di firma per uno spacciatore - 14/2017, che prevede il Divieto di Accesso alle Aree Urbane per soggetti denunciati o condannati per reati legati allo. ANCONA - Per la prima volta nella provincia, il Questore Capocasa ha emesso una DACUR nei confronti di un 40enne italiano. L. 13 del D. La decisione è stata presa in base all'art. (Anconatoday.it)

Spaccio di droga - obbligo di firma per un 30enne - , extracomunitario 30 enne, arrestato nel marzo scorso e ristretto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Obbligo di firma per Y. È quanto stabilito dal tribunale di Busto Arsizio dopo aver accolto l'istanza del difensore di Y. (Casertanews.it)

Tentano di rubare un'auto - obbligo di firma per due giovanissimi - Obbligo di firma per Alessandro Mango e Emmanuel Giuseppe Fioretti, 19enni di Mugnano e Calvizzano, accusati di tentato furto in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. È quanto disposto dal tribunale di Napoli Nord all'esito di rito per... (Casertanews.it)