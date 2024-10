Netflix costa di più in Italia: aumentano i prezzi di tutti e tre gli abbonamenti (Di venerdì 18 ottobre 2024) aumentano i prezzi di Netflix, di nuovo. In questo articolo trovi i nuovi prezzi degli abbonamenti e tutto quello che c’è da sapere sui nuovi rincari. L'articolo Netflix costa di più in Italia: aumentano i prezzi di tutti e tre gli abbonamenti proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Netflix costa di più in Italia: aumentano i prezzi di tutti e tre gli abbonamenti Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di venerdì 18 ottobre 2024)di, di nuovo. In questo articolo trovi i nuovideglie tutto quello che c’è da sapere sui nuovi rincari. L'articolodi più indie tre gliproviene da TuttoAndroid.

Netflix cresce oltre le attese nel terzo trimestre 2024 - ma aumentano i prezzi in Italia - L’azienda ha inoltre comunicato di aver superato i 600 milioni di spettatori in tutto il mondo, considerando anche coloro che utilizzano il servizio senza pagare direttamente l’abbonamento. Gli aumenti sono già in vigore: sul sito web di Netflix, si può osservare che la sottoscrizione Standard con pubblicità passa da 5,49 euro a 6,99 euro al mese, mentre il piano Premium aumenta da 17,99 euro a ... (Quifinanza.it)

Netflix aumenta i prezzi in Italia : il premium va a 19.99 euro - Questa notte Netflix ha aumentato i prezzi in Italia e in Spagna. Nel nostro paese il Premium aumenta di due euro, arrivando a 19.99 euro al mese, lo Standard aumenta di un euro e quello con pubblicità aumenta a 6.99 euro. Gli aumenti da oggi.... Leggi tutto . (Dday.it)