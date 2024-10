Multa cancellata all'apicoltore di Desio per lo striscione contro il "genocidio a Gaza", il presidio in città: "No alla guerra" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il ministro Piantedosi sulla Multa da 430 euro all'apicoltore di Desio per lo striscione contro la guerra a Gaza: "È stato un errore e la sanzione è stata già annullata" E' stata cancellata la Multa di 430 euro comminata all'apicoltore Marco Borella per aver esposto sul suo banco al mercatino Ilgiornaleditalia.it - Multa cancellata all'apicoltore di Desio per lo striscione contro il "genocidio a Gaza", il presidio in città: "No alla guerra" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il ministro Piantedosi sullada 430 euro all'diper lola: "È stato un errore e la sanzione è stata già annullata" E' stataladi 430 euro comminata all'Marco Borella per aver esposto sul suo banco al mercatino

