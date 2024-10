MotoGp in Australia, lepri e oche invadono la pista di Phillip Island: grande paura per Jorge Martin – Video (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sembra di stare allo zoo. E invece, è il Circuito di Phillip Island in Australia, 17esima tappa del mondiale di MotoGp. Succedono cose fuori dal normale, soprattutto durante le pre-qualifiche: lepri e oche invadono la pista (Jorge Martin rischia grosso) e un tifoso beve dalla scarpa. Il Gp più strambo dell’anno è appena cominciato. lepri e oche a Phillip Island Stava andando tutto troppo bene, poi accade l’impensabile. Divertente? Non per i piloti. In Moto 2 alcune oche hanno invaso il circuito: una “passeggiata” non prevista che ha costretto i piloti a fermarsi dopo la bandiera rossa. Non è la prima volta che accade in Australia: già in passato, infatti, le oche di Cape Barren (note anche come oche di gallina) erano stati ospiti indesiderati. Chi invece ha rischiato l’incidente è stato Jorge Martin: dopo una curva lo spagnolo si è trovato una lepre che gli ha tagliato la strada. Ilfattoquotidiano.it - MotoGp in Australia, lepri e oche invadono la pista di Phillip Island: grande paura per Jorge Martin – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sembra di stare allo zoo. E invece, è il Circuito diin, 17esima tappa del mondiale di. Succedono cose fuori dal normale, soprattutto durante le pre-qualifiche:larischia grosso) e un tifoso beve dalla scarpa. Il Gp più strambo dell’anno è appena cominciato.Stava andando tutto troppo bene, poi accade l’impensabile. Divertente? Non per i piloti. In Moto 2 alcunehanno invaso il circuito: una “passeggiata” non prevista che ha costretto i piloti a fermarsi dopo la bandiera rossa. Non è la prima volta che accade in: già in passato, infatti, ledi Cape Barren (note anche comedi gallina) erano stati ospiti indesiderati. Chi invece ha rischiato l’incidente è stato: dopo una curva lo spagnolo si è trovato una lepre che gli ha tagliato la strada.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP su TV8 - GP Australia 2024 : orari qualifiche e Sprint Race sabato 19 ottobre - 00 MotoGP, GP Australia: Sprint Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8. 30 MotoGP, GP Australia: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8. 30 Moto3, GP Australia: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8. 50. 15-02. 10-05. 00 Moto2, GP Australia: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8. (Oasport.it)

MotoGP - GP Australia 2024 : orari qualifiche e Sprint Race 19 ottobre - tv - streaming - programma TV8 e Sky - Ore 04. 00, MotoGP Sprint Race (13 giri) – Diretta tv in chiaro. 15-02. Stesso discorso in streaming su TV8. 25-00. Ore 05. Le prove libere hanno confermato come il feeling dell’iberico con il layout sia migliore rispetto al piemontese, ma Pecco avrà l’opportunità di trovare la messa a punto ideale. (Oasport.it)

Motogp Australia oggi : i fratelli Marquez volano nelle prequalifiche - La pioggia ha condizionato l’andamento del venerdì pre-gara: cancellate le FP1 in tutte e tre le classi, praticamente si sono corse le prequalifiche di Motogp. Eravamo bilanciati in quella direzione lì ed ogni uscita che facevamo andava un po' meglio. Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini, è stato il più veloce con il tempo di 1'27"770, subito dietro il fratello Alex Marquez (Ducati ... (Sport.quotidiano.net)