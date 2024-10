Mostrato il combattimento navale di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ieri, durante l’Xbox Partner Preview è stato Mostrato un nuovo video di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Questo trailer presenta il combattimento navale del nuovo titolo dello studio Ryu Ga Gotoku di Sega. Una delle cose più importante quando si parla di un titolo Piratesco è sicuramente l’approccio al mondo navale e le sue battaglie. In Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii avremo la possibilità di bombardare le navi nemiche, prima di assaltarle e farci strada tra gli avversari che popolano i vascelli avversari. Inoltre, è stato rivelato che l’atteso gioco uscirà anticipatamente rispetto a quanto previsto, infatti, la sua nuova data d’uscita è fissata per il 21 febbraio. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è una nuovissima avventura d’azione che segue Goro Majima attraverso la terra e il mare. Nerdpool.it - Mostrato il combattimento navale di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ieri, durante l’Xbox Partner Preview è statoun nuovo video diin. Questo trailer presenta ildel nuovo titolo dello studio Ryu Ga Gotoku di Sega. Una delle cose più importante quando si parla di un titolosco è sicuramente l’approccio al mondoe le sue battaglie. Ininavremo la possibilità di bombardare le navi nemiche, prima di assaltarle e farci strada tra gli avversari che popolano i vascelli avversari. Inoltre, è stato rivelato che l’atteso gioco uscirà anticipatamente rispetto a quanto previsto, infatti, la sua nuova data d’uscita è fissata per il 21 febbraio.inè una nuovissima avventura d’azione che segue Goro Majima attraverso la terra e il mare.

