Morto dopo il vaccino AstraZeneca contro il Covid a 35 anni, indennizzo alla moglie e ai 3 figli: la cifra (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’indennizzo riconosciuto alla famiglia dell'uomo Morto 10 giorni dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca non esclude ulteriori azioni legali Notizie.virgilio.it - Morto dopo il vaccino AstraZeneca contro il Covid a 35 anni, indennizzo alla moglie e ai 3 figli: la cifra Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’riconosciutofamiglia dell'uomo10 giornila somministrazione delnon esclude ulteriori azioni legali

