Mistermovie.it - Mister Movie | L’Abbonamento Netflix costa di più, da quando gli aumenti e nuovo listino

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Brutte notizie per gli amanti di: la piattaforma di streaming ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti in Italia e Spagna. Una scelta che incide direttamente sulle tasche degli utenti, costretti a pagare di più per continuare a godersi le loro serie TV e film preferiti. Quanto costerà di più? Gliriguardano tutti e tre i piani principali: Piano Standard con pubblicità: Il costo passa da 5,49€ a 6,99€ al mese, con un aumento di 1,50€. Piano Standard senza pubblicità: Da 12,99€ si passa a 13,99€, con un aumento di 1€. Piano Premium: Il più caro, che offre la massima qualità e più dispositivi connessi, passa da 17,99€ a 19,99€, con un aumento di 2€. Perchéha aumentato i prezzi? L’azienda ha giustificato questa scelta con la necessità di sostenere la crescita finanziaria e migliorare l’offerta di contenuti.