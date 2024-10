Milan-Udinese, Pato e Ronaldinho brillano: il ricordo del 2010 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Verso Milan-Udinese. AcMilan.com ricorda un precedente. Ronaldinho inventa, Huntelaar e Pato in gol: il 3-2 rossonero nel febbraio 2010 Pianetamilan.it - Milan-Udinese, Pato e Ronaldinho brillano: il ricordo del 2010 Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Verso. Ac.com ricorda un precedente.inventa, Huntelaar ein gol: il 3-2 rossonero nel febbraio

Milan - Fonseca non ci sta e punta il dito contro i giocatori : ecco chi rischia per l'Udinese - Paulo Fonseca è ancora molto arrabbiato per quanto visto in campo nell`ultima sconfitta contro la Fiorentina, non sono bastate due settimane...

Milan-Udinese - Fonseca : "Ho parlato chiaro alla squadra e non guardo in faccia a nessuno" - In spogloatoio parlo faccia a faccia con tutti, non me ne frega un c. . Il tecnico ha continuato: "Per me lo spirito di squadra viene prima di tutto. A partire dalla partita con l'Udinese. Come con la Fiorentina, più che questione di tattica e di posizioni, sarà una questione di corsa e duelli. La mia squadra sta vivendo un grande cambiamento.

Milan-Udinese - Paulo Fonseca avvisa i giocatori : non me ne frega un cazzo del nome. La dichiarazione - L'allenatore del Milan manterrà lo stesso comportamento con tutti i membri della rosa. Il tecnico portoghese si confronterà direttamente faccia a faccia con la squadra o con i giocatori qualora dovessero aver sbagliato. Tuttavia, l'allenatore alla prima stagione alla guida dei rossoneri non ha alcun interesse a ostentare la propria leadership come rivelato da lui stesso in conferenza stampa ...