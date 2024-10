MILAN SI PRENDE TUTTO! Oro e record del mondo nell’inseguimento individuale, è l’erede di Ganna! (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Italia torna a recitare la voce grossa su pista. Dopo un paio di giornate altalenanti ai Mondiali di Ballerup, arriva un colpaccio stratosferico da parte di Jonathan MILAN: nell’inseguimento individuale, disciplina amata dai colori azzurri, il fenomeno tricolore succede al compagno di squadra Filippo Ganna e un anno dopo riporta il Bel Paese sul tetto del mondo. Una gara da fenomeno lungo i 4000 metri per il pistard tricolore che si è concentrato su questa disciplina, tralasciando il quartetto. Obiettivo centrato: prima le qualifiche del mattino, poi una prova monstre in finale. Partito a tutta, arrivato al traguardo con un 3:59.153 incredibile, nuovo record del mondo alla media di 60.212 km/h. Oasport.it - MILAN SI PRENDE TUTTO! Oro e record del mondo nell’inseguimento individuale, è l’erede di Ganna! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Italia torna a recitare la voce grossa su pista. Dopo un paio di giornate altalenanti ai Mondiali di Ballerup, arriva un colpaccio stratosferico da parte di Jonathan, disciplina amata dai colori azzurri, il fenomeno tricolore succede al compagno di squadra Filippoe un anno dopo riporta il Bel Paese sul tetto del. Una gara da fenomeno lungo i 4000 metri per il pistard tricolore che si è concentrato su questa disciplina, tralasciando il quartetto. Obiettivo centrato: prima le qualifiche del mattino, poi una prova monstre in finale. Partito a tutta, arrivato al traguardo con un 3:59.153 incredibile, nuovodelalla media di 60.212 km/h.

