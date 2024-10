Milan, Fonseca tuona. Leao, bordata e panchina? Mercato, offerta da non credere (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le parole di Fonseca e la bordata a Leao sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata pubblicate in casa Milan Pianetamilan.it - Milan, Fonseca tuona. Leao, bordata e panchina? Mercato, offerta da non credere Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le parole die lasono solo alcune delle notizie più importanti di giornata pubblicate in casa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ribaltone Milan - un ex bomber della Nazionale al posto di Fonseca - Le prossime due sfide casalinghe contro i friulani e contro il Club Brugge sono delicate e – come si aspettano tifosi e addetti ai lavori – non esistono altri risultati se non la vittoria. Il club rossonero sa che altri risultati negativi porterebbero un crollo immediato e probabilmente anche un esonero a sorpresa. (Serieanews.com)

Verso Milan-Udinese - tensione tra Rafael Leao e Paulo Fonseca : pronto Okafor? Le ultime - Queste parole non sarebbero andate giù al tecnico del diavolo, che ora pensa a Noah Okafor. Dopo la vicenda del rigore tra Abraham e Tomori, a subire le tensioni c’è anche l’esterno portoghese. L’esterno infatti, avrebbe dichiarato in Nazionale, di avere un allenatore che crede in lui, alludendo al fatto che alla corte rossonera non avrebbe lo stesso trattamento. (Dailymilan.it)

Milan - Fonseca : “A Firenze è mancata l’aggressività. Contro l’Udinese…” - Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato in vista della sfida contro l'Udinese. (Pianetamilan.it)