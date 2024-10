Milan, Fonseca: “Se sono felice? A questi livelli è difficile esserlo sempre” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato in vista della sfida contro l'Udinese Pianetamilan.it - Milan, Fonseca: “Se sono felice? A questi livelli è difficile esserlo sempre” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo, tecnico del, ha parlato in vista della sfida contro l'Udinese

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ROBERTO MANCINI AL MILAN ||| Annuncio INCREDIBILE in Diretta : Fonseca OUT - Insomma, Mancini non sta avendo grandissima fortuna con la Nazionale Saudita e potrebbe decidere di rilanciarsi proprio in Serie A e al Milan che dal canto suo sta ancora cercando quella scossa che potrebbe permettere di fare la differenza. Una situazione che resta da monitorare anche perché, come rivelato da Camelio, l’ex CT dell’Italia a Zlatan Ibrahimovic piace e questo potrebbe fare tutta la ... (Tvplay.it)

Milan - Fonseca tuona. Leao - bordata e panchina? Mercato - offerta da non credere - Le parole di Fonseca e la bordata a Leao sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata pubblicate in casa Milan. (Pianetamilan.it)

Ribaltone Milan - un ex bomber della Nazionale al posto di Fonseca - Il club rossonero ha avuto vari alti e bassi in questa stagione e sta trovando non poche difficoltà. Le prossime due sfide casalinghe contro i friulani e contro il Club Brugge sono delicate e – come si aspettano tifosi e addetti ai lavori – non esistono altri risultati se non la vittoria. Fonseca rischia quindi di risultare un progetto fallito solo poche mesi soltanto dopo il suo arrivo. (Serieanews.com)