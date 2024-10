Milan-Brugge di Champions: scatta il divieto di vendita alcolici. Quando e in quali zone (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ottobre 2024 – Martedì 22 ottobre alle ore 18,45 si disputerà al Meazza di Milano la partita di calcio Milan-Brugge, per la terza giornata della Champions League 2024/25. Per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili problemi di ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo. Ilgiorno.it - Milan-Brugge di Champions: scatta il divieto di vendita alcolici. Quando e in quali zone Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)o, 18 ottobre 2024 – Martedì 22 ottobre alle ore 18,45 si disputerà al Meazza dio la partita di calcio, per la terza giornata dellaLeague 2024/25. Per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili problemi di ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche, il Prefetto dio Claudio Sgaraglia, ha disposto ildella somministrazione e delladi bevande alcoliche e superalcoliche, nonché laper asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo.

