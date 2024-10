Movieplayer.it - Mike, la recensione: l'uomo dietro l'icona per un biopic che tenta di superare la didascalia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dall'autobiografia La versione di, arriva la miniserie in due puntate sul celebre presentatore che ha fatto la storia della tv italiana. Il risultato? Convincente. In anteprima alla Festa di Roma e su Rai1 il 21-22 ottobre. Se pensiamo ai presentatori che hanno fatto la storia della tv e della radio italiana c'è un nome che spicca in mezzo agli altri:Bongiorno. La sua doppia nazionalità , la sua vita privata tenuta tale, un comportamento sempre impeccabile in scena: questi i ricordi principali per chi lo ha conosciuto già adulto e nella fase più florida della sua carriera. Ma qual è l'origin story dell'il presentatore? Prova a chiederselo, la miniserie in due parti commissionata dalla Rai complice il centenario della radio che coincide con la nascita del conduttore e i 70 anni della televisione.