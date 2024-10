Meteo Piemonte, pioggia e maltempo: è allerta gialla per altri due giorni (Di venerdì 18 ottobre 2024) È allerta gialla sul Piemonte per rischio idrogeologico e idraulico per le giornate di venerdì 18 e sabato 19 ottobre, con possibilità di limitate esondazioni dei corsi d'acqua e attivazione fenomeni di versante. Arpa prevede per oggi ancora precipitazioni intense sul nord della regione e nuovi Torinotoday.it - Meteo Piemonte, pioggia e maltempo: è allerta gialla per altri due giorni Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Èsulper rischio idrogeologico e idraulico per le giornate di venerdì 18 e sabato 19 ottobre, con possibilità di limitate esondazioni dei corsi d'acqua e attivazione fenomeni di versante. Arpa prevede per oggi ancora precipitazioni intense sul nord della regione e nuovi

Meteo Piemonte - avviso di forte maltempo con 5 giorni di pioggia : è allerta gialla - Una intensa perturbazione atlantica approderà sull'Europa occidentale interessando anche il Piemonte dove sono attesi cinque giorni consecutivi di pioggia, a partire da mercoledì 16 ottobre e fino al weekend compreso: "Apice del maltempo in particolare tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre quando... (Torinotoday.it)

Maltempo travolge l’Italia : allerta rossa in Veneto - disastri in Piemonte e Lombardia (VIDEO) - Le frane e le esondazioni stanno mettendo a dura prova anche la Val Chisone, con strade allagate e difficili da percorrere. Le previsioni meteo per giovedì e venerdì segnalano dunque su Milano e la Lombardia precipitazioni diffuse, spesso abbondanti e sotto forma di nubifragio. La situazione resta critica, con i livelli dei fiumi ancora sotto stretta sorveglianza. (Urbanpost.it)

Allerta meteo per maltempo in Piemonte - crolla un ponte nel Torinese - “Ho proprio sentito il letto che vibrava per cinque, dieci minuti". Piogge e nubifragi continuano a causare danni in Italia, soprattutto nel nord del Paese. . Forse nel momento in cui è crollato il ponte”, racconta uno dei valsusini colpiti dall’ondata maltempo. "Stanotte verso le 3 e mezza ero a letto che dormivo e l'ho sentito vibrare. (Tg24.sky.it)