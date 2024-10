Metalmeccanici in piazza, caos automotive: “Settore a rischio, incontro immediato con Meloni” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo sciopero dell’automotive culmina con la manifestazione nazionale del Settore a Roma. I Metalmeccanici sono scesi in piazza per protestare. Ma chi sono i protagonisti di questa iniziativa e cosa chiedono al Governo? In piazza, secondo gli organizzatori, ci sarebbero 20mila persone. È dal 1994 che Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm non manifestavano insieme in uno sciopero unitario di Settore. Sciopero automotive, tutti in piazza (ANSA FOTO) – Notizie.comI sindacati sono scesi in piazza allo scopo di difendere l’occupazione e rilanciare il futuro dell’industria dell’auto, a partire dai siti Stellantis. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, infatti, mancherebbero piani strategici ed industriali, ma non solo. In Italia, con l’attuale forza lavoro, si potrebbero produrre oltre 1,5 milioni di veicoli l’anno, mentre si è fermi ad appena 300mila. Notizie.com - Metalmeccanici in piazza, caos automotive: “Settore a rischio, incontro immediato con Meloni” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo sciopero dell’culmina con la manifestazione nazionale dela Roma. Isono scesi inper protestare. Ma chi sono i protagonisti di questa iniziativa e cosa chiedono al Governo? In, secondo gli organizzatori, ci sarebbero 20mila persone. È dal 1994 che Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm non manifestavano insieme in uno sciopero unitario di. Sciopero, tutti in(ANSA FOTO) – Notizie.comI sindacati sono scesi inallo scopo di difendere l’occupazione e rilanciare il futuro dell’industria dell’auto, a partire dai siti Stellantis. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, infatti, mancherebbero piani strategici ed industriali, ma non solo. In Italia, con l’attuale forza lavoro, si potrebbero produrre oltre 1,5 milioni di veicoli l’anno, mentre si è fermi ad appena 300mila.

