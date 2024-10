Ilrestodelcarlino.it - Metà del ricavato andrà in beneficenza

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’arte può diventare parte integrante di un percorso di cura, trasformando l’ambiente e lo spirito di chi affronta la malattia. È con questo intento che Sara Liverani, in arte ‘Lady Sara’, presenta la sua mostra ‘Like a Queen’ allestita nell’atrio dell’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’, in collaborazione con l’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior). L’iniziativa si inserisce all’interno del mese per la prevenzione del tumore al seno, patologia da cui anche l’artista è in cura dal 2023: un percorso che le ha permesso di vivere da degente, pochi mesi fa, la Chirurgia Senologica. Il servizio, rinnovato lo scorso anno grazie a una donazione di 55mila euro da parte dello Ior, offre spazi ‘umanizzati’ dove la cura va di pari passo con un’architettura del reparto luminosa e accogliente.