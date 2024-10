Maxi rissa tra decine di ragazzi della ‘Napoli bene’, vestiti di nero e incappucciati (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Maxi rissa tra decine di ragazzi nel quartiere Chiaia a Napoli: decine di minori coinvolti, i carabinieri denunciano i primi 6, è caccia agli altri. Nottata movimentata nel cuore di Napoli e i protagonisti sono giovanissimi, tutti vestiti di nero, che sembrano essersi dati appuntamento. I video della Maxi rissa sono virali da Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) –tradinel quartiere Chiaia a Napoli:di minori coinvolti, i carabinieri denunciano i primi 6, è caccia agli altri. Nottata movimentata nel cuore di Napoli e i protagonisti sono giovanissimi, tuttidi, che sembrano essersi dati appuntamento. I videosono virali da

Maxi rissa tra ragazzini nei vicoli di Chiaia : decine di giovanissimi fanno a pugni per strada - 6 denunciati - La rissa è andata in scena nella serata di ieri: decine di ragazzini si sono affrontati a suon di pugni in via Ascensione, nel cuore del quartiere Chiaia. Sei giovanissimi sono stati denunciati dai carabinieri, è caccia agli altri partecipanti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

