Gaeta.it - Maxi rissa a Chiaia: sei minori denunciati mentre la polizia cerca gli altri partecipanti

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella notte di sabato, il quartierea Napoli è stato teatro di una violentache ha coinvolto un gruppo di giovanissimi. L'incidente è avvenuto in via Ascensione, dove decine di ragazzi, tutti vestiti di nero, sembravano aver organizzato un incontro. La situazione è rapidamente degenerata, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine, che sono intervenute tempestivamente dopo aver ricevuto segnalazioni al numero d'emergenza 112. Le immagini dellasono diventate virali sui social network, generando preoccupazione e dibattito sulla sicurezza giovanile nella città partenopea. I dettagli dell'incidente La serata movimentata è iniziata quando i carabinieri della compagnia centrale di Napoli sono stati chiamati ad intervenire per unatra ragazzi in una zona centrale della città.