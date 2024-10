Tutto.tv - Mario Cusitore punge Ida Platano dopo l’annuncio del fidanzamento? Che ha detto

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel corso della giornata di ieri, Idaha annunciato a tutti i suoi fan di Instagram di aver trovato una persona al di fuori di Uomini e Donne con la quale si sta frequentando. La donna non ha parlato in maniera esplicita, ma il contenuto è stato ugualmente eloquente. In ogni caso, in queste ore, a generare particolare sgomento è un commento effettuato da, che sembra essere proprio una velata stoccata alla dama. La stoccata diil lieto annuncio di IdaPer Idaquesto è un momento davvero felice e sereno. La donna ha ritrovato se stessa e il suo equilibrio, ma non solo, ha trovato anche l’amore lontano da Uomini e Donne. Di questa notizia, ovviamente, ne hanno gioito tutti i suoi fan, i quali non vedevano l’ora che la donna, finalmente, trovasse una persona in grado di darle ciò che merita.