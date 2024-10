Maltempo in Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna: si teme per fiumi e torrenti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Piogge e temporali continuano a investire gran parte del Centro-nord, con la Protezione civile che per la giornata di oggi ha diramato un'allerta arancione su alcune zone della Liguria, dell'Emilia-Romagna, della Lombardia, della Toscana e del Veneto, e gialla in 16 regioni. Una perturbazione atlantica molto intensa risulta impedita nel suo movimento verso Est da un potente anticiclone di blocco sui Balcani. Situazione, questa, che sta portando ancora fenomeni estremi sull'Italia. Antonio Sanò, meteorologo del sito ilmeteo.it, ha confermato che a causa di questo muro, la saccatura e il ciclone in formazione saranno costretti a scendere verso Sud, tuffandosi nel Mediterraneo. Da ieri sono stati più di 350 gli interventi condotti dai Vigili del Fuoco in Liguria, Emilia-Romagna e Toscana "per i danni causati dall'intenso Maltempo" che sta colpendo l'area. Iltempo.it - Maltempo in Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna: si teme per fiumi e torrenti Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Piogge e temporali continuano a investire gran parte del Centro-nord, con la Protezione civile che per la giornata di oggi ha diramato un'allerta arancione su alcune zone della, dell', della Lombardia, dellae del Veneto, e gialla in 16 regioni. Una perturbazione atlantica molto intensa risulta impedita nel suo movimento verso Est da un potente anticiclone di blocco sui Balcani. Situazione, questa, che sta portando ancora fenomeni estremi sull'Italia. Antonio Sanò, meteorologo del sito ilmeteo.it, ha confermato che a causa di questo muro, la saccatura e il ciclone in formazione saranno costretti a scendere verso Sud, tuffandosi nel Mediterraneo. Da ieri sono stati più di 350 gli interventi condotti dai Vigili del Fuoco in"per i danni causati dall'intenso" che sta colpendo l'area.

Maltempo - forti disagi al nord Italia : oltre 350 interventi tra Liguria - Emilia-Romagna e Toscana - A Suvereto (Livorno) evacuati gli ospiti di una casa di cura. Allagamenti e smottamenti, con problemi alla viabilità, anche nel resto della provincia senese. In Liguria sono 100 interventi effettuati da ieri, soprattutto nel Genovese, per allagamenti, frane e soccorsi a persone bloccate in auto e ai piani bassi di abitazioni per l’innalzamento dell’acqua. (Lapresse.it)

Maltempo - morto 75enne nel Genovese. Allerta arancione in Liguria - Emilia Romagna - Toscana - Intanto, nel Genovese è stato trovato senza vita, caduto in un dirupo, un 75enne scomparso da ieri: era uscito con un amico alla ricerca di funghi nei boschi di Borzonasca, dove si sono poi abbattute forti piogge. . Per Milano è stata emanata un'allerta meteo gialla con rischio di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. (Tg24.sky.it)

Maltempo - ancora vento e temporali. Allerta arancione in Liguria - Emilia Romagna e Toscana - Ancora maltempo sull'Italia, con la perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterraneo e porta piogge e temporali su alcune regioni settentrionali e centrali, in particolare sul Nord Ovest e sulla Toscana. A Venezia attivato il Mose: il centro maree ha previsto una massima di 105-110 centimetri (LE PREVISIONI). (Tg24.sky.it)