Maltempo: caduti massi sulla Tosco Romagnola (Di venerdì 18 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNel pomeriggio caduta di alcuni massi sulla carreggiata della SS67 Tosco Romagnola (a 700metri dal confine con Montelupo). Fortunatamente non risultano esserci feriti. Sul posto è intervenuto il personale della polizia municipale, Anas Firenzetoday.it - Maltempo: caduti massi sulla Tosco Romagnola Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNel pomeriggio caduta di alcunicarreggiata della SS67(a 700metri dal confine con Montelupo). Fortunatamente non risultano esserci feriti. Sul posto è intervenuto il personale della polizia municipale, Anas

