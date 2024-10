Lotito racconta l’aiuto dato al 60enne disoccupato svenuto in strada per la fame: “Prima un bonifico” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Claudio Lotito racconta il bel gesto che ha fatto assieme a sua moglie Cristina per aiutare un 60enne romano disoccupato, con grossi problemi economici e una famiglia da sfamare. Il presidente della Lazio lo ha contattato e gli ha dato un lavoro, facendogli prima di tutto un bonifico: "Perché gli staccavano luce e gas. Noi dobbiamo fare queste cose, io sono un uomo fortunato devo restituire quello che ho avuto". Fanpage.it - Lotito racconta l’aiuto dato al 60enne disoccupato svenuto in strada per la fame: “Prima un bonifico” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Claudioil bel gesto che ha fatto assieme a sua moglie Cristina per aiutare unromano, con grossi problemi economici e una famiglia da sfamare. Il presidente della Lazio lo ha contattato e gli haun lavoro, facendogli prima di tutto un bonifico: "Perché gli staccavano luce e gas. Noi dobbiamo fare queste cose, io sono un uomo fortunato devo restituire quello che ho avuto".

