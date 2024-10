L'oro a nuovi record, supera quota 2.700 dollari (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'oro prosegue la sua corsa e tocca nuovi record sui mercati asiatici, andando oltre quota 2.700 dollari. Il metallo giallo, tra i beni rifugio preferiti a maggior ragione in tempi di forti turbolenze geopolitiche (da ultimo il raid di Israele che ha portato alla morte del capo di Hamas, Yahya Sinwar), è salito a 2.718,6 dollari l'oncia, in rialzo dello 0,41%. Quotidiano.net - L'oro a nuovi record, supera quota 2.700 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'oro prosegue la sua corsa e toccasui mercati asiatici, andando oltre2.700. Il metallo giallo, tra i beni rifugio preferiti a maggior ragione in tempi di forti turbolenze geopolitiche (da ultimo il raid di Israele che ha portato alla morte del capo di Hamas, Yahya Sinwar), è salito a 2.718,6l'oncia, in rialzo dello 0,41%.

