Lo sport perde un campione del mondo triste addio

Un triste addio nello sport italiano commuove tutti gli appassionati. Per il grande campione è arrivato il momento fatidico Chi segue con costanza uno sport – qualunque esso sia – e le gesta dei campioni che contribuiscono negli anni a renderlo popolare e seguito, è sempre un brutto momento assistere al loro addio. E' arrivato il momento dell'addio per un grande campione (Foto Ansa) – Serieanews.comPrima o poi è inevitabile che ciò avvenga. E' accaduto a tutti i grandissimi porre fine alle loro carriere, una decisione difficile da prendere e che può dipendere da tante variabili come gli infortuni, l'età che avanza o una competitività ormai smarrita rispetto al passato. Il caso più recente è quello di Rafa Nadal che ha già annunciato il ritiro a fine anno, ponendo fine a una carriera ultra ventennale scandita da trionfi memorabili.

“Trovato morto in casa”. Sport sotto shock per il campione 29enne. “È stato l’ex fidanzato” - L’atleta di 29 anni è morto a 6 anni di distanza da quando aveva lasciato l’attività agonistica. Avevo paura del modo in cui sarei stato percepito nel mondo degli sport ultra maschili”. Il mondo dello sport è sgomento di fronte a questa giovane vita spezzata. Per il 66enne si sono aperte le porte della prigione. (Thesocialpost.it)

Sport sotto choc - il campione 29enne trovato morto in casa - La notizia ha lasciato la comunità sportiva profondamente scossa e devastata. Il giovane è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione, dopo che non si avevano più notizie di lui. . (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Dramma sullo scuolabus, bimba di 3 anni dimenticata a bordo: come l’hanno trovata Leggi anche: Gratta e Vinci, tra amici dichiarano di aver ... (Tvzap.it)

“Trovato morto in casa”. Sport sotto choc per il campione 29enne : “È stato l’ex fidanzato” - Nessuno poteva immaginare che fosse colui che è stato al fianco della vittima per oltre 10 anni. Era un giocatore di hockey su ghiaccio e nel 2019 aveva poi confessato a tutti di essere gay: “Avevo paura e non volevo che la gente sapesse. nordmo) Il movente dell’omicidio sarebbe legato al fatto che il presunto assassino non accettasse la fine della loro storia d’amore, che Puhakka voleva ... (Caffeinamagazine.it)